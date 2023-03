Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: Soulé titolare! (Di domenica 19 marzo 2023) Sono state da poco rese note le formazioni ufficiali di Inter-Juventus, il 180º “Derby d’Italia” in assoluto nella storia della Serie A. La gara, che costituisce l’ultimo posticipo del 27º turno di campionato, andrà in scena alle 20:45 allo stadio “G. Meazza” di San Siro e sarà visibile in streaming su DAZN e in TV sul canale satellitare Zona DAZN di Sky. Complessivamente, sono 86 le vittorie bianconere sui nerazzurri finora, a fronte delle 48 affermazioni del Biscione e di 45 pareggi. A Milano, invece, la Vecchia Signora è riuscita ad imporsi solo 24 volte, mentre la Beneamata ha ottenuto 36 successi, e in 29 occasioni le due compagini si sono divise la posta in palio. L’anno scorso, la gara giocata a San Siro finì 1-1 (reti di Džeko e Dybala), mentre al ritorno i nerazzurri seppero imporsi per 0-1 grazie al gol ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 19 marzo 2023) Sono state da poco rese note ledi, il 180º “Derby d’Italia” in assoluto nella storia della Serie A. La gara, che costituisce l’ultimo posticipo del 27º turno di campionato, andrà in scena alle 20:45 allo stadio “G. Meazza” di San Siro e sarà visibile in streaming su DAZN e in TV sul canale satellitare Zona DAZN di Sky. Complessivamente, sono 86 le vittorie bianconere sui nerazzurri finora, a fronte delle 48 affermazioni del Biscione e di 45 pareggi. A Milano, invece, la Vecchia Signora è riuscita ad imporsi solo 24 volte, mentre la Beneamata ha ottenuto 36 successi, e in 29 occasioni le due compagini si sono divise la posta in palio. L’anno scorso, la gara giocata a San Siro finì 1-1 (reti di Džeko e Dybala), mentre al ritorno i nerazzurri seppero imporsi per 0-1 grazie al gol ...

