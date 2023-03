Inter-Juventus, le formazioni romantiche (Di domenica 19 marzo 2023) In largo anticipo rispetto alle aspettative riceviamo e pubblichiamo, da fonti oniriche, le formazioni ufficiali (e romantiche) dell’eterna partita Inter – Juventus che si giocherà questa sera allo stadio Meazza di Milano. Inter – Juventus le formazioni romantiche Entrambe seconde solitarie in campionato, a seconda degli occhi con cui si guarda la classifica, le squadre si affrontano per la 180 volta in campionato. È la partita più giocata nella storia della Serie A a girone unico. Forse per questo che un genio come Gianni Brera ha dovuto inventarsi un nome per contraddistinguere questa sfida chiamandola impropriamente Derby d’Italia, un nonsense che si è immediatamente riempito di significati profondi. Uno di questi è che a nessuno ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 19 marzo 2023) In largo anticipo rispetto alle aspettative riceviamo e pubblichiamo, da fonti oniriche, leufficiali (e) dell’eterna partitache si giocherà questa sera allo stadio Meazza di Milano.leEntrambe seconde solitarie in campionato, a seconda degli occhi con cui si guarda la classifica, le squadre si affrontano per la 180 volta in campionato. È la partita più giocata nella storia della Serie A a girone unico. Forse per questo che un genio come Gianni Brera ha dovuto inventarsi un nome per contraddistinguere questa sfida chiamandola impropriamente Derby d’Italia, un nonsense che si è immediatamente riempito di significati profondi. Uno di questi è che a nessuno ...

