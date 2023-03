Inter-Juventus, la MOVIOLA LIVE: gol Kostic rivisto al VAR, possibile tocco di mano di Rabiot (Di domenica 19 marzo 2023) La 27esima giornata di Serie A si chiude alle 20.45 con il posticipo dello Stadio Meazza di Milano, il derby d'Italia tra Inter e Juventus.... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 marzo 2023) La 27esima giornata di Serie A si chiude alle 20.45 con il posticipo dello Stadio Meazza di Milano, il derby d'Italia tra....

Inter - Juventus, la MOVIOLA LIVE Commenta per primo La 27esima giornata di Serie A si chiude alle 20.45 con il posticipo dello Stadio Meazza di Milano, il derby d'Italia tra Inter e Juventus . Di seguito tutti gli episodi arbitrali più discussi con l'analisi della moviola di Calciomercato.com: INTER - JUVENTUS h. 20.45 CHIFFI PRETI - BERTI IV: MARINELLI VAR: MAZZOLENI ... Inter - Juventus in tv e streaming: dove vederla I nerazzurri di Simone Inzaghi sfidano i bianconeri di Allegri nel Derby d'Italia, valido per la 27ª giornata di Serie A: dove vedere Inter - Juventus L'Inter di Simone Inzaghi sfida la Juventus di Massimiliano Allegri nel derby d'Italia, match clou della 27ª giornata della Serie A 2022/2023, che mette in palio punti pesanti per la ... Calvo: 'Sentenza sul - 15 Non abbiamo sensazioni. Di Maria e Rabiot, incognite nel nostro futuro' 2 Francesco Calvo, CFO della Juventus , ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro l'Inter, soffermandosi sul verdetto del Collegio di Garanzia del CONI in arrivo il 19 aprile: 'E' il momento di invertire la rotta, ... Serie A: Inter-Juventus in campo LIVE Agenzia ANSA LIVE TJ - INTER-JUVENTUS 0-1, Kostic disegna una meraviglia mancina: vantaggio bianconero! Rete convalidata 16' Darmian appoggia per Barella, poi giro palla arretrato dell'Inter che prova (vanamente) a far uscire fuori la Juve attenta in fase passiva. 13' Riaggressione particolarmente dinamica dei ... Che spettacolo San Siro per Inter-Juve: oltre 75.000 presenti e una coreografia da brividi La Curva Nord nerazzurra ha dato spettacolo. Gli ultras avevano organizzato fin dalle 17 un clima assai caldo con l'arrivo allo stadio tutti insieme con fumogeni e cori, poi la coreografia sui tre ...