Inter-Juventus, Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi di formazione ? Sky (Di domenica 19 marzo 2023) Manca poco al calcio d'inizio di Inter-Juventus, Simone Inzaghi ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista del big match di campionato. Secondo Sky Sport dovrebbe tornare il centrocampo dello scorso anno. dubbi – Nessun dubbio ormai per Simone Inzaghi, Inter-Juventus si avvicina e la formazione definitiva sembra esser stata trovata dal tecnico piacentino. A centrocampo secondo Sky Sport tornerà titolare Marcelo Brozovic, l'unico positivo contro lo Spezia e sorprendentemente rimasto fuori in Champions League. Il croato sostituirà lo stakanovista Henrikh Mkhitaryan. In difesa Francesco Acerbi si sposterà a sinistra per lasciare spazio a Stefan de Vrij al centro e a Matteo Darmian ...

