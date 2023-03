Inter-Juventus, Inzaghi cambia 3 giocatori? Probabile formazione (Di domenica 19 marzo 2023) Tre possibili novità fa parte di Simone Inzaghi in Inter-Juventus questa sera rispetto al match di Champions League in casa del Porto. Probabile formazione – Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, in difesa ci sarà un cambio da parte di Simone Inzaghi per Inter-Juventus. Al posto dell’infortunato Alessandro Bastoni scenderà in campo Stefan de Vrij. A centrocampo spazio per Marcelo Brozovic al posto di Henrikh Mkhitaryan. Nel reparto offensivo invece Romelu Lukaku sostituirà Edin Dzeko. Inter (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez. Fonte: Sky Sport Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di domenica 19 marzo 2023) Tre possibili novità fa parte di Simoneinquesta sera rispetto al match di Champions League in casa del Porto.– Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, in difesa ci sarà un cambio da parte di Simoneper. Al posto dell’infortunato Alessandro Bastoni scenderà in campo Stefan de Vrij. A centrocampo spazio per Marcelo Brozovic al posto di Henrikh Mkhitaryan. Nel reparto offensivo invece Romelu Lukaku sostituirà Edin Dzeko.(3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez. Fonte: Sky Sport-News - Ultime notizie e calciomercato ...

