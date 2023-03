Inter-Juventus, i diffidati e gli squalificati per la 27ª giornata di Serie A (Di domenica 19 marzo 2023) Inter-Juventus si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per la sfida di questa sera, con diffidati per entrambe e squalificati solo ospiti. Qui il riepilogo per tutto il turno, che si chiuderà proprio con questa partita. Inter-Juventus domenica 19 marzo ore 20.45 (27ª giornata Serie A) diffidati Inter: Denzel Dumfries, Simone Inzaghi (allenatore) (prossima partita Fiorentina in casa) squalificati Inter: nessuno diffidati Juventus: Alex Sandro, Massimiliano Allegri (una giornata), Moise Kean, Adrien ... Leggi su inter-news (Di domenica 19 marzo 2023)si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventisettesimadiA 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per la sfida di questa sera, conper entrambe esolo ospiti. Qui il riepilogo per tutto il turno, che si chiuderà proprio con questa partita.domenica 19 marzo ore 20.45 (27ªA): Denzel Dumfries, Simone Inzaghi (allenatore) (prossima partita Fiorentina in casa): nessuno: Alex Sandro, Massimiliano Allegri (una), Moise Kean, Adrien ...

