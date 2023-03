Inter-Juventus, gioca Brozovic? In campo solo uno tra Barella e Mkhitaryan – CdS (Di domenica 19 marzo 2023) Marcelo Brozovic è pronto per una maglia da titolare, potrebbe essere lui la novità delle ultime ore a centrocampo. Simone Inzaghi ha le idee ben chiare riguardo la gestione delle forze per il mese di aprile. Secondo il Corriere dello Sport, in campo solo uno tra Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan. A CENTROcampo – I dubbi di Simone Inzaghi in vista di Inter-Juventus riguardano proprio la zona centrale del campo. La novità contro i bianconeri potrebbe essere Marcelo Brozovic, con l’esclusione di uno tra Barella e Mkhitaryan. Quest’ultimo ha giocato 19 sfide consecutive da titolare quindi logico possa accusare un po’ di stanchezza. Anche se, per la ... Leggi su inter-news (Di domenica 19 marzo 2023) Marceloè pronto per una maglia da titolare, potrebbe essere lui la novità delle ultime ore a centro. Simone Inzaghi ha le idee ben chiare riguardo la gestione delle forze per il mese di aprile. Secondo il Corriere dello Sport, inuno tra Nicolòed Henrikh. A CENTRO– I dubbi di Simone Inzaghi in vista diriguardano proprio la zona centrale del. La novità contro i bianconeri potrebbe essere Marcelo, con l’esclusione di uno tra. Quest’ultimo hato 19 sfide consecutive da titolare quindi logico possa accusare un po’ di stanchezza. Anche se, per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Chi sottovaluta il #Benfica sbaglia. #Schmidt, portato a Lisbona da #RuiCosta, ha realizzato un capolavoro paragona… - marifcinter : Calendario #Inter ad aprile: Inter-Fiorentina (Serie A) Juventus-Inter (semifinale Coppa Italia) Salernitana-Inte… - ZZiliani : E sono due. Dopo il #Milan, l’#Inter. E domani al 99% col #Napoli saranno tre. Tre italiane tra le migliori 8 d’Eur… - DamianoMi : RT @jrbasket2015: Se critichi #Inzaghi dopo una dichiarazione o per una scelta in porta senza controllare se sia vera…(era uscita per error… - internewsit : Inter-Juventus, gioca Brozovic? In campo solo uno tra Barella e Mkhitaryan - CdS - -

Le partite di oggi, domenica 19 marzo 2023 - Calciomagazine ... il derby Lazio - Roma e Inter - Juventus. Nel resto d' Europa troviamo in Ligue 1 un ricco cartellone con sette partite dalle 13 con Ajaccio - Monaco quindi alle 17.05 l'impegno casalingo del PSG ... Calcio in tv oggi: programma del 19 marzo 2023 - Calciomagazine In serata il big match Inter - Juventus . La squadra di Simone Inzaghi, che in settimana si é qualificata per i quarti di finale di Champions League dove affronterà il Benfica, é reduce dalla ... Inter Juventus come vedere streaming gratis diretta live tv È giunto il momento di mettere da parte le competizioni europee (Champions ed Europa League): a San Siro si svolge il derby ... ... il derby Lazio - Roma e. Nel resto d' Europa troviamo in Ligue 1 un ricco cartellone con sette partite dalle 13 con Ajaccio - Monaco quindi alle 17.05 l'impegno casalingo del PSG ...In serata il big match. La squadra di Simone Inzaghi, che in settimana si é qualificata per i quarti di finale di Champions League dove affronterà il Benfica, é reduce dalla ...È giunto il momento di mettere da parte le competizioni europee (Champions ed Europa League): a San Siro si svolge il derby ... Inter-Juventus, la probabile formazione di Allegri Tuttosport Inzaghi-Allegri, è sempre sfida Champions La classica Inter-Juve alle 20.45: nerazzurri sull’onda del pass ai quarti, Max fa i calcoli senza il -15. Ad aprile nuovo duello in Coppa Italia ... Inter-Juventus, la sfida di Inzaghi e Allegri per il secondo posto MILANO La premessa è d’obbligo, perché è anomalo che Inter-Juventus il 19 marzo non sia una partita-scudetto per nessuna delle due. E del resto il fatto che già da qualche settimana Allegri e Inzaghi ... La classica Inter-Juve alle 20.45: nerazzurri sull’onda del pass ai quarti, Max fa i calcoli senza il -15. Ad aprile nuovo duello in Coppa Italia ...MILANO La premessa è d’obbligo, perché è anomalo che Inter-Juventus il 19 marzo non sia una partita-scudetto per nessuna delle due. E del resto il fatto che già da qualche settimana Allegri e Inzaghi ...