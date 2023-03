Inter-Juventus finisce in rissa: il Napoli scappa a +21 (Di domenica 19 marzo 2023) La Juventus batte l’Inter a San Siro con gol di Kostic. A partita terminata rissa ed espulsioni di D’Ambrosio e Paredes. La Juventus riesce a portare a casa una vittoria importantissima per la lotta al quarto posto, ora i bianconeri sono a 7 punti dalla zona Champions League, nonostante i 15 punti di penalizzazione. Contestatissimo il gol di Kostic perché sull’azione ci sono due netti falli di mano, che però l’arbitro Chiffi non fischia in maniera inspiegabile. Con questa sconfitta i nerazzurri perdono altri tre punti dal Napoli e perde anche il terzo posto. Ora in seconda posizione c’è la Lazio di Sarei che ha vinto il derby che ha però 21 punti di svantaggio dal Napoli. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di domenica 19 marzo 2023) Labatte l’a San Siro con gol di Kostic. A partita terminataed espulsioni di D’Ambrosio e Paredes. Lariesce a portare a casa una vittoria importantissima per la lotta al quarto posto, ora i bianconeri sono a 7 punti dalla zona Champions League, nonostante i 15 punti di penalizzazione. Contestatissimo il gol di Kostic perché sull’azione ci sono due netti falli di mano, che però l’arbitro Chiffi non fischia in maniera inspiegabile. Con questa sconfitta i nerazzurri perdono altri tre punti dale perde anche il terzo posto. Ora in seconda posizione c’è la Lazio di Sarei che ha vinto il derby che ha però 21 punti di svantaggio dal. L'articolo proviene da Calcio, notizie supiu.com.

Inter - Juventus, esplode la rabbia dei nerazzurri: sul web tornano le vecchie accuse Sarà una settimana di tensione altissima quella che si vivrà dopo il derby d'Italia tra Inter e la Juventus . Sono i bianconeri a portare a casa i tre punti grazie alla rete segnata da Kostic nel primo tempo, ma in occasione del gol c'è un presunto fallo di mano di Rabiot , destinato a ... Inter - Juventus 0 - 1 pagelle: coast to Kostic, Locatelli mostruoso. Calhanoglu al buio, Lautaro un fantasma. La partita più giocata in serie A da quando il torneo si disputa a girone unico è Inter - Juventus e i numeri continuano a sorridere ai bianconeri che conservano un bilancio favorevole con 87 ... Calcio, Serie A: Inter - Juventus 0 - 1 22.48 Calcio, Serie A: Inter - Juventus 0 - 1 Colpo della Juventus al 'Meazza': Inter battuta 1 - 0. I nerazzurri perdono il secondo posto, mentre i bianconeri continuano la loro risalita:7° posto a 41pt. Duello tra Barella ...