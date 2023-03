Inter-Juventus, Calvo: “Non abbiamo sensazioni per la sentenza del Collegio di Garanzia” (Di domenica 19 marzo 2023) Francesco Calvo è Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match Inter-Juventus, posticipo della 27esima giornata di Serie A 2022/2023: “Non abbiamo sensazioni per la sentenza del Collegio di Garanzia. C’è la coincidenza per cui arriverà alla vigilia di una partita importante in Europa League“. Il Chief Football Officer dei bianconeri ha poi parlato dei singoli: “Sul rendimento di Di Maria non avevamo dubbi. Dopo gli acciacchi di inizio stagione siamo contenti che ora si stia esprimendo al meglio. In merito al futuro lui si è già espresso, spendendo parole d’affetto per il club, mentre noi continuiamo a parlare dietro le quinte. La stagione è ancora lunga, quando ci sarà da annunciare qualcosa lo faremo. Rabiot? Molto forte, ma non ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Francescovenuto ai microfoni di DAZN prima del match, posticipo della 27esima giornata di Serie A 2022/2023: “Nonper ladeldi. C’è la coincidenza per cui arriverà alla vigilia di una partita importante in Europa League“. Il Chief Football Officer dei bianconeri ha poi parlato dei singoli: “Sul rendimento di Di Maria non avevamo dubbi. Dopo gli acciacchi di inizio stagione siamo contenti che ora si stia esprimendo al meglio. In merito al futuro lui si è già espresso, spendendo parole d’affetto per il club, mentre noi continuiamo a parlare dietro le quinte. La stagione è ancora lunga, quando ci sarà da annunciare qualcosa lo faremo. Rabiot? Molto forte, ma non ...

