Inter-Juventus: Barella si arrabbia dopo essere stato sostituito e dà un calcio a un cartellone pubblicitario (Di domenica 19 marzo 2023) Nervosismo in campo durante Inter-Juventus. Barella dopo essere stato sostituito da Inzaghi 63? è uscito dal campo molto arrabbiato. Il centrocampista della nazionale furioso ha tirato un calcio a un cartellone pubblicitario prima di sedersi in panchina senza passare dal suo allenatore. Al suo posto è stato inserito Mkhitaryan SportFace.

