Inter | Juventus andata e Spezia insegnino | se non segni | perdi!

(Di domenica 19 marzo 2023) L’si prepara alla gara contro laquesta sera in campionato. I nerazzurri devono trarre insegnamento dalla gara dinonché dalla sconfitta a LaGALA ? Serata di gala questa a San Siro per l’ultima uscita del marzo nerazzurro, ci sarà il Derby d’Italia. Partita mai banale. I nerazzurri sono a caccia del ritrovato successo in Serie A dopo il KO contro loal Picco venerdì scorso. Sconfitta per certi versi dimenticata grazie alla sbornia europea sul campo del Porto, che ha sancito l’ingresso della squadra di Inzaghi tra le migliori 8 d’Europa. Ma adesso testa nuovamente alla Serie A. La sconfitta contro lodi appena nove giorni fa richiama tanto a quella rimediata all’contro la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Chi sottovaluta il #Benfica sbaglia. #Schmidt, portato a Lisbona da #RuiCosta, ha realizzato un capolavoro paragona… - Inter : Che partita spettacolare nella stagione 03/04 tra Inter e Juventus! ?? #InterJuventus #ForzaInter - ZZiliani : E sono due. Dopo il #Milan, l’#Inter. E domani al 99% col #Napoli saranno tre. Tre italiane tra le migliori 8 d’Eur… - PeppePetralia : RT @Sanfra1407: Oggi è il giorno di QUELLA partita. L'amore contro il disinteresse L'appartenenza contro l'apolidia sportiva L'onestà cont… - AntoTerrone98 : RT @JPosata: Minuto 1 di Inter Juventus: -

Massimiliano Allegri sta preparando una sorpresa per Simone Inzaghi in vista di: novità nell'attacco bianconeroIl derby d'Italia è una delle partite più affascinanti del campionato italiano, uno dei prodotti di punta della Serie A e anche questa sera la sfida non ...La Domenica di calcio riserva ottime sorprese. Dopo la vittoria dell'Atalanta sull'Empoli e la disfatta del Milan contro l'Udinese, ci L'articolo, probabili formazioni del derby d'Italia proviene da True ...Alle 18 il derby della capitale Lazio - Roma e alle 20.45 il big match( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La giornata si è aperta venerdì con le vittorie di Sassuolo e Atalanta ed ...

Inzaghi ne cambia 3, Allegri 2: Inter-Juve, le probabili formazioni Gazzetta

Da qui ad aprile Inter e Juventus si affronteranno sul campo ben tre volte, partendo da domenica 19 marzo alle ore 20:45 per poi scontrarsi nelle due semifinali di Coppa Italia. Esultanza Juventus ...Andrea Della Sala Si gioca questa sera a San Siro la gara tra Inter e Juve. Inzaghi sceglie Brozovic in regia, il croato deve riscattarsi dopo l'infortunio e ha un'occasione importante per farlo.