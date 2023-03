(Di domenica 19 marzo 2023)alle 20.45 sarà il nuovo appuntamento del derby d’Italia., complici le assenze (vedi convocati), è costretto a una formazione nuova di zecca con una. LA SCELTA SU TUTTI – Ci si aspettava un recupero di Federico Chiesa e Angel Di Maria per. Sono effettivamente entrambi convocati, ma in conferenza stampa (vedi articolo) Massimilianoha detto che li deve valutare. Considerato che mancano Arkadiusz Milik infortunato e Moise Kean squalificato, oltre a Fabio Miretti e – di nuovo – Paul Pogba resta un posto scoperto: la spalla di Dusan Vlahovic. Lain casadovrebbe essere Matias Soulé, argentino che farà vent’anni il prossimo 15 aprile. Agirà da trequartista dietro al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Chi sottovaluta il #Benfica sbaglia. #Schmidt, portato a Lisbona da #RuiCosta, ha realizzato un capolavoro paragona… - marifcinter : Calendario #Inter ad aprile: Inter-Fiorentina (Serie A) Juventus-Inter (semifinale Coppa Italia) Salernitana-Inte… - ZZiliani : E sono due. Dopo il #Milan, l’#Inter. E domani al 99% col #Napoli saranno tre. Tre italiane tra le migliori 8 d’Eur… - KillerJoe67 : RT @roccoiacobucci: Uguale a Juventus-Inter dell’anno scorso…rigore inesistente fatto anche ribattere….arbitri da radiare…le squadre di Mil… - internewsit : Inter-Juventus, Allegri studia la sorpresa (obbligata) di formazione! - -

La sfida di campionato traa San Siro, con in palio il secondo posto della classifica senza asterisco, sarà infatti la sua prima tra i convocati di Allegri. Dopo anni di allenamenti "...Domani il turno si conclude con Sampdoria - Verona alle 12.30 (in diretta su Sky), Torino - Napoli e Fiorentina - Lecce alle 15, il derby Lazio - Roma alle 18 e il big matchalle 20.UDINESE - MILAN 3 - 1: Pereyra (U), Ibrahimovic (M), Beto (U), Ehizibue (U)CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 68,50, Lazio 49, Milan* 48, Roma 47, Atalanta 45*,** e Udinese * 38, Torino ...

Inter-Juventus, la probabile formazione di Allegri Tuttosport

La Juventus di Max Allegri, dopo aver archiviato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, è pronta ad affrontare il derby d’Italia in programma domani sera a San Siro contro l’Inter. In ...Domani il turno si conclude con Sampdoria-Verona alle 12.30 (in diretta su Sky), Torino-Napoli e Fiorentina-Lecce alle 15, il derby Lazio-Roma alle 18 e il big match Inter-Juventus alle 20.45 (TUTTI ...