Inter-Juventus | Allegri è una furia | torna negli spogliatoi cinque minuti prima del triplice fischio

(Di domenica 19 marzo 2023) Furioso Maxnel finale di. Il tecnico bianconero, furioso con l’arbitro per la direzione di gara, in particolare nel secondo tempo, dopo aver minacciato più volte di abbandonare l’area tecnica, lo fa per davvero e scendeestremamente imbufalito. Nel post partita l’allenatore livornese spiegherà i motivi per i quali si è alterato così tanto da lasciare la sua panchina all’880. SportFace.

MILANO - Riparte con lain vantaggio il secondo tempo del derby d'Italia con la rete di Kostic a ferire la difesa dell'. Al 54', su croner dell'esterno serbo, è curioso quanto accade nell'area nerazzura: sul ...Commenta per primo Piace a, ma il futuro di N'Golo Kanté sarà ancora al Chelsea . Come spiegato dalla stampa inglese, per il centrocampista francese è in arrivo un rinnovo di contratto biennale.Commenta per primo Un cambio piuttosto discusso per Nicolò Barella . Il centrocampista dell', tra i migliori in campo nella sfida di San Siro contro la, non ha preso bene la sostituzione decisa dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi . Al 63', l'allenatore dell'- con i ...

LIVE Inter-Juve, la moviola: braccio di Rabiot sul gol di Kostic Perché è stato convalidato La Gazzetta dello Sport

86' Ultimi tentativi di assalto dell'Inter che vuole trovare la via del pari. Giallo per Danilo: punizione invitante per l'Inter. 85' Mkhytarian conclude col destro da ...78' ALTRA INCREDIBILE OCCASIONE PER LA JUVE! LOCATELLI SCIPPA MKHYTARIAN, RIPARTENZA PAZZESCA VERSO CHIESA AL CROSS SVENTATO DA ONANA. SUL SECONDO PALO LOCATELLI ERA PRONTO A RIBADIRE IN ...