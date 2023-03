Inter-Juventus 0-1 le pagelle e il tabellino della partita

(Di domenica 19 marzo 2023) . Derby d’Italia particolarmente sentito per entrambe: vediamo com’è andata. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo Lazio-Roma, la 27a giornataSerie A si chiude con, il derby d’Italia e un match particolarmente sentito per la zona Champions. L’deve vincere per cercare di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - Inter : Che partita spettacolare nella stagione 03/04 tra Inter e Juventus! ?? #InterJuventus #ForzaInter - Inter : 1?? @hakanc10 2?? @FabioDeLuigi 3?? @Stefaniie92 ??? Tre interviste esclusive e tutto sulla sfida contro la Juventus… - SergioSierra67 : RT @SergioSierra67: Come finisce la sfida Inter-Juventus ? - SimoDiMa01 : 27° #SerieATIM Inter Juventus 0-1. Ennesima #sconfitta. Oggi abbiamo meritato di perdere, #inconcludenti, #poca cat… -

MILANO - Riparte con lain vantaggio il secondo tempo del derby d'Italia con la rete di Kostic a ferire la difesa dell'. Al 54', su croner dell'esterno serbo, è curioso quanto accade nell'area nerazzura: sul ...Commenta per primo Piace a, ma il futuro di N'Golo Kanté sarà ancora al Chelsea . Come spiegato dalla stampa inglese, per il centrocampista francese è in arrivo un rinnovo di contratto biennale.Commenta per primo Un cambio piuttosto discusso per Nicolò Barella . Il centrocampista dell', tra i migliori in campo nella sfida di San Siro contro la, non ha preso bene la sostituzione decisa dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi . Al 63', l'allenatore dell'- con i ...

LIVE Inter-Juve, la moviola: braccio di Rabiot sul gol di Kostic Perché è stato convalidato La Gazzetta dello Sport

MILANO - Riparte con la Juventus in vantaggio il secondo tempo del derby d'Italia con la rete di Kostic a ferire la difesa dell'Inter. Al 54', su croner dell'esterno serbo, è curioso quanto accade ...78' ALTRA INCREDIBILE OCCASIONE PER LA JUVE! LOCATELLI SCIPPA MKHYTARIAN, RIPARTENZA PAZZESCA VERSO CHIESA AL CROSS SVENTATO DA ONANA. SUL SECONDO PALO LOCATELLI ERA PRONTO A RIBADIRE IN ...