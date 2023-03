Inter - Juve | via al lungo duello | Inzaghi e Allegri si giocano tutto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : In 2 mesi vi aspettano partite così così: 3 volte Inter-Juve 2 volte Inter-Benfica Potenzialmente 2 volte Inter-Mi… - marifcinter : Per andare a Istanbul, il Benfica dovrà eliminare tutto il calcio italiano praticamente. Dopo aver fatto fuori la J… - gippu1 : Il pullman di Mourinho funziona ancora a meraviglia: la #Roma fa il suo dovere e l'Italia torna a portare 6 squadre… - Zaffo_Inter : @tommasoarmando2 La Juve contro di noi è capace di vincere anche con la primavera - fcin1908it : Tuttosport ‘dimentica’ il -15: “Inter-Juve, fuori i secondi”. Gianfelice Facchetti risponde -

Diche non contano non ne hanno ancora inventati. Conta per il semplice fatto che giocano sullo stesso campo due squadre che hanno scritto la storia del calcio italiano. Per questo, lo hanno ...... a Salerno, col Monza, a Empoli e con la Lazio) non ammettono pause nella corsa al secondo posto, che già vivrà comunque un passaggio importante proprio con questo primo. In questo ...è sempre una classica come la Milano - Sanremo, tuttavia difficilmente aiuterà a stilare verdetti definitivi in chiave Champions League . La differenza la fa la penalizzazione dei ...

Inter-Juve, Inzaghi chiama Brozovic. Torna la LuLa, scelte obbligate in difesa fcinter1908

Questo discorso vale, ovviamente e soprattutto, per la partita probabilmente più attesa di tutta la stagione, quella che vede fronteggiarsi l’Inter e la Juventus. Il Derby d’Italia andrà in scena la ...Grande attesa per il derby delle 18 mentre a San Siro nel posticipo andrà in scena la sfida Inzaghi-Allegri. Spalletti vuole allungare ancora ...