Inter-Juve, la MOVIOLA: check VAR per mani Rabiot, Chiffi dà il gol tra le proteste. Allegri lascia la panchina (Di domenica 19 marzo 2023) La 27esima giornata di Serie A si chiude alle 20.45 con il posticipo dello Stadio Meazza di Milano, il derby d'Italia tra Inter e Juventus.... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 marzo 2023) La 27esima giornata di Serie A si chiude alle 20.45 con il posticipo dello Stadio Meazza di Milano, il derby d'Italia trantus....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : #InterJuve primo tempo: L’#Inter gioca un buon calcio ma come spesso le capita pecca di concretezza (e soffre tro… - SBertagna : Strano che in un Inter-Juve il protagonista sia l’arbitro, stranissimo - tancredipalmeri : #InterJuventus 0-1 HT Partita a basso ritmo imposto da Juventus a trazione posteriore, aspetta dietro e si distend… - AlessandraVV_ : Partita rubata senza giri di parole! #interjuventus #inter #juve #allegri - FrancoB76491020 : @deliux9 Siamo l Inter e una juve così rimaneggiata dovremmo dare dai due gol in su. Non trovo neppure il mani giustificazione -