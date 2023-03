Inter-Juve, è già nel mirino: “Fallo da codice penale” (Di domenica 19 marzo 2023) I tifosi nerazzurri criticano la decisione del VAR di non punire il presunto Fallo di mano che ha portato alla rete della Juventus nel corso del primo tempo Inter e… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 19 marzo 2023) I tifosi nerazzurri criticano la decisione del VAR di non punire il presuntodi mano che ha portato alla rete dellantus nel corso del primo tempoe… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : #InterJuve primo tempo: L’#Inter gioca un buon calcio ma come spesso le capita pecca di concretezza (e soffre tro… - SBertagna : Strano che in un Inter-Juve il protagonista sia l’arbitro, stranissimo - tancredipalmeri : #InterJuventus 0-1 HT Partita a basso ritmo imposto da Juventus a trazione posteriore, aspetta dietro e si distend… - Ste_Gualdoni : RT @FBiasin: #InterJuve primo tempo: L’#Inter gioca un buon calcio ma come spesso le capita pecca di concretezza (e soffre troppo sulla c… - Sentenza2020 : RT @ilciccio67: Forza Juve Inter merda -