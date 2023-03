Inter - Juve | dove vederla e probabili formazioni Lukaku con Lautaro

(Di domenica 19 marzo 2023) Va in scena al Meazza il derby d'Italia: Inzaghi si affida alla LuLa in attacco, mentre Allegri pare intenzionato a lanciare Soulé dietro a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : In 2 mesi vi aspettano partite così così: 3 volte Inter-Juve 2 volte Inter-Benfica Potenzialmente 2 volte Inter-Mi… - marifcinter : Per andare a Istanbul, il Benfica dovrà eliminare tutto il calcio italiano praticamente. Dopo aver fatto fuori la J… - gippu1 : Il pullman di Mourinho funziona ancora a meraviglia: la #Roma fa il suo dovere e l'Italia torna a portare 6 squadre… - paolowcann98 : @Zoroback_023 Lo riapriamo stasera dopo Inter-Juve? - InterClubIndia : RT @FcInterNewsit: L'Inter ricorda il gol di Nainggolan contro la Juve, il centrocampista ricondivide il video -

Va in scena al Meazza il derby d'Italia: Inzaghi si affida alla LuLa in attacco, mentre Allegri pare intenzionato a lanciare Soulé dietro a ...La sfida tragiunge nel momento più caldo della stagione. E se è vero che il club bianconero dovrà attendere il 19 aprile per conoscere l'esito del proprio ricorso al Coni sui 15 punti di ...Questa sera alle 20.45 a San Siro- Juventus. Ecco le probabili formazioni di Inzaghi e ...

Inter e Juve si sfidano oggi nel derby d'Italia. Le due squadre si incontreranno anche in aprile per le semifinali di Coppa Italia Andrea Della Sala Inter e Juve si sfidano oggi nel derby… Leggi ...(ANSA) - TORINO, 18 MAR - "Oggi avremo l'ultimo allenamento, valuterò le sue condizioni ma mi sembra che stia bene": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ... vigilia del derby d'Italia ...