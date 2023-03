Inter - Juve, delirio all'arrivo dei pullman: bianconeri accolti dai fischi (Di domenica 19 marzo 2023) Sale l'attesa per il derby d'Italia tra Inter e Juve. Il clima pre partita è caldo fuori da San Siro: ecco come sono stati accolti i pullman delle ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 19 marzo 2023) Sale l'attesa per il derby d'Italia tra. Il clima pre partita è caldo fuori da San Siro: ecco come sono statidelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? FUORI I SECONDI ??? La prima pagina di domenica 19 marzo ?? Parliamo di: #Torino, #Inter-#Juve, #Conte e… - FcInterNewsit : Inter e Juve tra le squadre che tirano più in Europa: solo l'Arsenal meglio dei nerazzurri - marifcinter : In 2 mesi vi aspettano partite così così: 3 volte Inter-Juve 2 volte Inter-Benfica Potenzialmente 2 volte Inter-Mi… - andreamusso97 : RT @cmdotcom: #Juve, #Danilo: 'Inter? Abbiamo fatto più punti, siamo noi i secondi' #InterJuve - scarcellaaaa : dose mi ha scritto il pronostico per inter-juve... -