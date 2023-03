Inter-Juve 0-1, gol di Kostic e bianconeri sbancano San Siro (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) - La Juventus vince sul campo dell'Inter per 1-0 nel match valido per la 27esima giornata della Serie A 2022-2023. I bianconeri passano a San Siro grazie ad un gol di Kostic e sale a 41 punti (con 15 di penalizzazione) lasciando i nerazzurri al terzo posto a 50 punti. LA PARTITA - Partita tesa, combattuta, con grande possesso palla nerazzurra ma le migliori occasioni sono create dalla squadra di Allegri che sceglie dal 1' Vlahovic in attacco supportato da Soulè, con Fagioli a centrocampo, De Sciglio da quinto di destra con Gatti sulla linea difensiva. Inzaghi, viste le assenze di Bastoni e Skriniar, opta per una difesa formata da Darmian, De Vrij e Acerbi. In attacco Lukaku in coppia con Lautaro. L'Inter parte bene e al 3' arriva il destro potente dal limite di Barella ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) - Lantus vince sul campo dell'per 1-0 nel match valido per la 27esima giornata della Serie A 2022-2023. Ipassano a Sangrazie ad un gol die sale a 41 punti (con 15 di penalizzazione) lasciando i nerazzurri al terzo posto a 50 punti. LA PARTITA - Partita tesa, combattuta, con grande possesso palla nerazzurra ma le migliori occasioni sono create dalla squadra di Allegri che sceglie dal 1' Vlahovic in attacco supportato da Soulè, con Fagioli a centrocampo, De Sciglio da quinto di destra con Gatti sulla linea difensiva. Inzaghi, viste le assenze di Bastoni e Skriniar, opta per una difesa formata da Darmian, De Vrij e Acerbi. In attacco Lukaku in coppia con Lautaro. L'parte bene e al 3' arriva il destro potente dal limite di Barella ma ...

