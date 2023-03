Inter, Inzaghi: 'Le parole di Allegri? Pensiamo al campo' (Di domenica 19 marzo 2023) Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Juve, spiegando la scelta Lukaku per la... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 marzo 2023) Simone, tecnico dell', ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Juve, spiegando la scelta Lukaku per la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Alla vigilia di #InterJuventus, le parole del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi in diretta da Appiano Gentile ??? #ForzaInter - Inter : A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan… - forumJuventus : #InterJuve, oggi 20,45. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 3-5-1-1 con Soulè alle spalle di Vlahovic in avanti, ment… - CalcioNews24 : Inter, Inzaghi: «C’è stima per Max: noi pensiamo però solo al campo» - EdoardoSciamar1 : RT @not_morata: *86th minute, juve 2-0 down to inzaghi's inter* juan guillermo cuadrado bello: -