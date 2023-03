Inter, infortunio per Dimarco: problemi per l’esterno (Di domenica 19 marzo 2023) Brutta notizia in casa Inter, perché Dimarco è dovuto uscire per un problema muscolare dopo aver effettuato un cross col mancino Brutta notizia in casa Inter, perché Dimarco è dovuto uscire per un problema muscolare dopo aver effettuato un cross col mancino. l’esterno ha accusato un problema nella zona inguinale e ha sentito pizzicare nel momento del traversone in mezzo per i suoi compagni. Nei prossimi giorni verrà valutato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Brutta notizia in casa, perchéè dovuto uscire per un problema muscolare dopo aver effettuato un cross col mancino Brutta notizia in casa, perchéè dovuto uscire per un problema muscolare dopo aver effettuato un cross col mancino.ha accusato un problema nella zona inguinale e ha sentito pizzicare nel momento del traversone in mezzo per i suoi compagni. Nei prossimi giorni verrà valutato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

