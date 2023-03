Inter, Calhanoglu racconta: «Da bambino passavo le giornate in un campetto vicino casa» (Di domenica 19 marzo 2023) Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni ufficiali nerazzurri in vista della partita di stasera con la Juve Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni ufficiali nerazzurri. GOL SPECIALE – «Ci sono diversi gol che per importanza o gesto tecnico sono diventati speciali per me, come quello contro il Barcellona di quest’anno. Una rete che non dimenticherò è anche quella che ho segnato nell’Amburgo contro il Borussia Dortmund. Ho provato a calciare da fuori e mi è uscito un gol bellissimo». ORIGINI – Da bambino passavo le giornate in un campetto vicino casa. Mio padre era allenatore, un giorno ero in porta e vedendo come rinviavo la palla mi ha provato in campo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Hakan, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni ufficiali nerazzurri in vista della partita di stasera con la Juve Hakan, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni ufficiali nerazzurri. GOL SPECIALE – «Ci sono diversi gol che per importanza o gesto tecnico sono diventati speciali per me, come quello contro il Barcellona di quest’anno. Una rete che non dimenticherò è anche quella che ho segnato nell’Amburgo contro il Borussia Dortmund. Ho provato a calciare da fuori e mi è uscito un gol bellissimo». ORIGINI – Dalein un. Mio padre era allenatore, un giorno ero in porta e vedendo come rinviavo la palla mi ha provato in campo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Per la terza volta, in questa edizione della #ChampionsLeague, Hakan #Calhanoglu è stato premiato dalla Uefa come M… - Inter : Parla Calhanoglu dopo il pareggio contro il Porto ??? #ForzaInter #UCL #PortoInter - Inter : A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Ca… - infoitsport : Calhanoglu: «Iniziato come portiere! Inter-Barcellona, gol speciale» - it_inter : #Brozovic titolare in regia, questa è l'idea di #Inzaghi: #Calhanoglu torna mezzala, riposa #Mkhitaryan GDS -