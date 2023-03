Inter, Acerbi: «C’è fiducia dopo il passaggio ai quarti» (Di domenica 19 marzo 2023) Le parole di Francesco Acerbi nel pre partita di Inter-Juve: «Sappiamo il loro e il nostro valore. Cercheremo di fare il nostro meglio» Intervenuto ai microfoni di InterTV, Francesco Acerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita di Inter-Juventus. LE PAROLE DI Acerbi – «fiducia dopo il passaggio del turno in CL? Tanta fiducia. L’impegno delle Coppe non deve diventare un alibi. Una grande squadra deve avere continuità: l’abbiamo avuta in Champions League, non l’abbiamo avuta in campionato. Dobbiamo finire questo ciclo stasera nel migliore dei modi contro la Juventus, non possiamo più perdere punti in campionato. Si affrontano due squadre equilibrate, loro hanno giocatori fortissimi. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Le parole di Francesconel pre partita di-Juve: «Sappiamo il loro e il nostro valore. Cercheremo di fare il nostro meglio»venuto ai microfoni diTV, Francescoha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita di-Juventus. LE PAROLE DI– «ildel turno in CL? Tanta. L’impegno delle Coppe non deve diventare un alibi. Una grande squadra deve avere continuità: l’abbiamo avuta in Champions League, non l’abbiamo avuta in campionato. Dobbiamo finire questo ciclo stasera nel migliore dei modi contro la Juventus, non possiamo più perdere punti in campionato. Si affrontano due squadre equilibrate, loro hanno giocatori fortissimi. ...

