Infortunio Arkadiusz Milik | le condizioni sull’attaccante della Juventus

(Di domenica 19 marzo 2023) Ormai fermo da fine gennaio, dalla gara persa dalla0-2 contro il Monza, il rientro diancora tarda ad arrivare. L’attaccante polacco sembra essere ancora alle prese con l’alla coscia sinistra. Lo staff bianconero è ancora cauto sul rientro del centravanti ex Napoli in gruppo. Quando potrebbe tornare a disposizione? Il rientro diera previsto per la gara casalinga contro la Sampdoria giocata la scorsa settimana, ma l’attaccante ha anche saltato la gara di Friburgo e soprattutto salterà l’imminente Derby d’Italia. Molto probabilmente il numero 14 tornerà a disposizione dopo la sosta, dove laaffronterà alle 20:45 del primo aprile l’Hellas Verona all’Allianz Stadium. I bianconeri ...

Per la gara contro l'Inter Massimiliano Allegri potrebbe ritrovare anche Milik. Milik spera di tornare a disposizione Milik è fermo dallo scorso 29 gennaio a causa di un infortunio. L'attaccante polacco è fuori dalla sfida contro il Monza del 29 gennaio per un infortunio al bicipite. La Juventus può tornare a contare su Milik, il polacco scalpita dopo l'infortunio: può farcela per il big match con l'Inter. Dopo un mese e mezzo di stop, si prepara a tornare in campo Milik.

La Juventus si prepara ad affrontare l'Inter nella nuova giornata di Serie A, le novità sull'infortunio di Arkadiusz Milik e non solo ...Infortuni Milik e Di Maria – Fermo ai box per una lesione muscolare dallo scorso 28 gennaio, Arkadiusz Milik dovrà attendere ancora due settimane prima del rientro in campo. Sembrava potesse esserci q ...