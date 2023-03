Incoronazione di Carlo | svelati i piani per i figli di William e Kate

(Di domenica 19 marzo 2023) Tutti e tre idel principee diMiddleton avranno un ruolo da protagonista all’di re. In queste ore, infatti, sono emersi i dettagli del programma previsto per la famiglia dei principi di Galles. Qualche settimana fa i tabloid avevano rivelato chee Camilla stavano dialogando con i genitori dei tre principini per trovare loro un ruolo che non li stressasse. Finora le incoronazioni dei monarchi inglesi non hanno tenuto in considerazione i più piccoli della famiglia. Anche nella cerimonia della regina Elisabetta l’allora piccolo principeha avuto un ruolo marginale. Secondo le indiscrezioni riportate dai media, però, il principe George, la principessa Charlotte ed il principe Louis saranno presenti all’evento con un ...

I principini parteciperanno al corteo d’onore per l’incoronazione di re Carlo d’Inghilterra. Ma non ci sarà posto per Harry, Meghan e Andrea. La Famiglia reale sta mettendo a punto i dettagli della ...Tutto ruota intorno alla Corona, o meglio all’incoronazione di Carlo III. La cerimonia del 6-8 maggio sarà un evento per il Regno Unito, per il primogenito di Elisabetta II e Filippo e per Harry e ...