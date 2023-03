Incidenti nel pisano | scontro tra due mezzi | un morto e un ferito

(Di domenica 19 marzo 2023) Pisa, 19 mar. - (Adnkronos) - Incidente con une undopo unotra duesulla strada provinciale 41 tra La Rosa e Peccioli nel comune di Terricciola (Pisa). Un uomo di 44 anni, residente a Peccioli, alla guida di un quadriciclo, è deceduto sul posto: era già in arresto cardiaco all'arrivo dell'ambulanza e le manovre di rianimazione da parte del personale del 118 sono risultate vane. Un uomo di 31 anni rimastoè stato trasportato all'ospedale di Pisa per un politrauma. Sul posto per i rilievi i carabinieri.

Incidente con un morto e un ferito dopo uno scontro tra due mezzi sulla strada provinciale 41 tra La Rosa e Peccioli nel comune di Terricciola (Pisa). Un uomo di 44 anni, residente a Peccioli, alla