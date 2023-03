Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bob6Rock : RT @leggoit: #incidente a #milano, feriti quattro ragazzi: due sono gravissimi. Lo schianto choc nella notte - SkyTG24 : #Milano, incidente a Robecco sul Naviglio: feriti quattro ragazzi: due sono gravi - RedazioneLaNews : #Milano Violento schianto in auto contro un muro: quattro ragazzi feriti, due gravissimi - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La donna è morta a seguito delle ferite riportate in quello che sembrerebbe essere incidente domestico. A ucciderla, con una m… - leggoit : #incidente a #milano, feriti quattro ragazzi: due sono gravissimi. Lo schianto choc nella notte -

L'si è verificato la notte scorsa nel paese alle porte di. Cristian Donzello morto a 16 anni nella gara di velocità: gli amici 'sgasano' al funeralechoc nella notte, l'...Sul posto dell'sono arrivate sei ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. Coinvolti ... Un'ultima persona in codice giallo è stata trasportata all'ospedale San Carlo di. Foto 1 di 3Oggi ha 83 anni e cammina a fatica, per le conseguenze di unautomobilistico. "Sto tornando da Brescia, sono le 2.30, al casello dimi slaccio la cintura per stare più comodo e penso:...

Incidente a Milano, feriti quattro ragazzi: due sono gravissimi. Lo schianto choc nella notte leggo.it

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Un grave incidente si è verificato la notte scorsa intorno all'una a Robecco sul Naviglio, nel Milanese, dove nello schianto di un'auto contro il muro di recinzione di uno ...Brutto incidente nella notte nel milanese a Robecco sul Naviglio. Un'auto si è schiantata contro un ostacolo e i quattro ragazzi a bordo sono rimasti feriti: due, un 19enne e un ...