Inchiesta Juve | si va in Cassazione? Spunta una terza possibilità

(Di domenica 19 marzo 2023) per i bianconeri. Ecco di che cosa si tratta Secondo quanto riferisce Tuttosport nell’udienza preliminare dell’Prisma, che avrà luogo il prossimo 27 marzo e nella quale il gup Marco Picco deciderà sullo spostamento del processo a Milano o a Roma, si potrebbe finire in. Secondo quanto filtra nei corridoi delle aule, infatti, si potrebbe passare la “patata bollente” alla Corte di, in modo tale da evitare casi, che si sono verificati, in cui l’incompetenza, tempestivamente eccepita, è stata riconosciuta fondata solo in, che hanno poi obbligato a ricominciare da capo il processo. Laattende di conoscere il futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : (Ansa): la Federcalcio ha trasmesso ai legali di #Cherubini e #Paratici - coinvolti nell’inchiesta plusvalenze… - MaxNerozzi : La #Uefa ha chiesto gli atti delle indagini suppletive fatte dalla Procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta sui… - CalcioNews24 : #Juventus, una nuova possibilità per l'#InchiestaPrisma - Drezzimovic : @NandoPiscopo1 @marcullo02 @MaStep92__ @saIva___ Comunque sulla Juve sarà che la stampa e' pro bianconeri ma questi… - infoitsport : Inchiesta Juve, extra time fino a tre mesi: lo scenario che ritarda il verdetto -

... si parla di 30 punti, se non meno, ed in tutto ciò va detto che c'è l'incognitache potrebbe ... Intanto, ognuno cerca sul campo di conquistare tutti i punti che può senza dimenticare l'...Motivo Il possibile spostamento di sede Potrebbero allungarsi i tempi della giustizia sportiva in cui è coinvolta la. Motivo Il possibile spostamento di sede. Il 27 marzo il gup Marco Picco ...... il caso delle intossicazioni a scuola:100 arresti, per gli iranianipoco credibile. ... cade la Roma battuta in casa dal Sassuolo, vince lacontro Samp per 4 a 2. Il Milan si ferma in ...

Juve, inchiesta Prisma: passaggio in Cassazione Extra time fino a tre mesi Tuttosport

Inchiesta Juve, udienza preliminare per il processo a carico del club bianconero, anche se spunta una ipotesi che cambierebbe lo scenario.Emergenza difensiva per Inzaghi contro i rivali nel derby d'Italia, tornano dal primo minuto Lukaku e Brozovic: queste le probabili formazioni ...