Inchiesta Juve | i tempi si allungano? Le ultime

(Di domenica 19 marzo 2023) Potrebbero allungarsi idella giustizia sportiva in cui è coinvolta la. Motivo? Il possibile spostamento di sede Potrebbero allungarsi idella giustizia sportiva in cui è coinvolta la. Motivo? Il possibile spostamento di sede. Il 27 marzo il gup Marco Picco dovrà esprimersi sulla competenza territoriale per chi dovrà giudicare lantus sul filone dei conti. Milano o Roma le due ipotesi, ma tale scelta potrebbe comportare un ritardo da uno a tre mesi per arrivare a un verdetto finale. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : (Ansa): la Federcalcio ha trasmesso ai legali di #Cherubini e #Paratici - coinvolti nell’inchiesta plusvalenze… - MaxNerozzi : La #Uefa ha chiesto gli atti delle indagini suppletive fatte dalla Procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta sui… - junews24com : Inchiesta #Juve, un nuovo scenario che ritarda il verdetto - galeomirka : @MatthijsPog Be sicuro sicuro che senza coppe vorrà venire alla Juve. Juve senza coppe mica per inchiesta prisma m… - vale19811 : Inchiesta Prisma, la procura di Genova apre un’indagine sulle operazioni della Sampdoria con la Juve -

... il caso delle intossicazioni a scuola:100 arresti, per gli iranianipoco credibile. ... cade la Roma battuta in casa dal Sassuolo, vince lacontro Samp per 4 a 2. Il Milan si ferma in ......della guardia di finanza dopo avere ricevuto dai colleghi di Torino gli atti dell'Prisma. ... come la, e quindi gli eventuali reati da contestare saranno in parte diversi. Audero fu ......della guardia di finanza dopo avere ricevuto dai colleghi di Torino gli atti dell'Prisma. ... come la, e quindi gli eventuali reati da contestare saranno in parte diversi. Audero fu ...

Inchiesta Prisma, la procura di Genova apre un'indagine sulle operazioni della Sampdoria con la Juve Calciomercato.com

Il campo andrà in letargo per qualche giorno, fino a Juventus-Verona in calendario il 1° aprile ... E certa, invece, è la data in cui verrà celebrata l’udienza preliminare dell’Inchiesta Prisma. Il ...C’è la data sull’udienza preliminare dell’Inchiesta Prisma e il giorno fissato è quello del 27 marzo. La palla, come altra opzione per la sentenza che riguarda la Juventus, potrebbe passare in mano ...