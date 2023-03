In una provincia indonesiana stanno provando ad aprire le scuole alle 5:30 (Di domenica 19 marzo 2023) Il progetto è cominciato in dieci scuole con l'idea che possa rendere gli studenti più disciplinati, e ha attirato varie polemiche Leggi su ilpost (Di domenica 19 marzo 2023) Il progetto è cominciato in diecicon l'idea che possa rendere gli studenti più disciplinati, e ha attirato varie polemiche

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Due giovani operai sono morti e un altro è in gravi condizioni dopo lo scoppio di una bombola di ossigeno in un'azi… - rtl1025 : ?? Il Comune di Cento, in provincia di Ferrara, ha deciso di sanzionare le famiglie di giovani che vengono ritenuti… - ciropellegrino : In provincia di #Bergamo una squadra di calcio di terza categoria, l'Asd Athletic Brighela, è stata multata per ave… - ilpost : In una provincia indonesiana stanno provando ad aprire le scuole alle 5:30 - Caglios38683218 : RT @RobertaPapa13: Dolcissima gattina Sterilizzata ,testata filv e felv NEGATIVA La sua padrona è morta e lei è rimasta sola a casa ma il… -