In carcere per stupro di minori, subirà la castrazione chimica (Di domenica 19 marzo 2023) Ryan Clark di Amite, Louisiana, è stato condannato a 35 anni di carcere per stupro di minori e sarà sottoposto a castrazione chimica prima del suo rilascio dalla prigione.... Leggi su ilmattino (Di domenica 19 marzo 2023) Ryan Clark di Amite, Louisiana, è stato condannato a 35 anni diperdie sarà sottoposto aprima del suo rilascio dalla prigione....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Wyoming è il primo stato americano a vietare le pillole abortive. Chi 'prescrive, dispensa, distribuisce, vende… - chetempochefa : 'So che nei tuoi desideri c'è uno spazio per me e questo, credimi, mi rende felice e mi aiuta tanto.' – @fabfazio… - Giorgiolaporta : Fare i turisti in Italia, ammazzare il #Carabiniere #CercielloRega con 11 coltellate e fare massimo 14 anni di carc… - Schiume_da_Bere : 19/03/2003 USA e UK invadono illegalmente Iraq. Nessun processo per i responsabili e la CPI ha dormito sogni tranqu… - GigiLigi3 : RT @Peppeslm: 19/03/2003 USA e UK invadono illegalmente Iraq. Nessun processo per i responsabili e la CPI ha dormito sogni tranquilli e ci… -