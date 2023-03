In 67 si presentano per una supplenza sul sostegno a Venezia: il racconto di una giornata “infernale” (Di domenica 19 marzo 2023) Su Il Gazzettino c'è spazio per una situazione che si è verificata presso un istituto superiore di Venezia, dove 67 candidati a un posto da supplente di sostegno si sono ritrovati convocati in presenza. La convocazione è arrivata via mail due giorni prima, con l'obbligo di presentarsi e la disponibilità a entrare in servizio subito in caso di selezione positiva. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 19 marzo 2023) Su Il Gazzettino c'è spazio per una situazione che si è verificata presso un istituto superiore di, dove 67 candidati a un posto da supplente disi sono ritrovati convocati in presenza. La convocazione è arrivata via mail due giorni prima, con l'obbligo di presentarsi e la disponibilità a entrare in servizio subito in caso di selezione positiva. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... verdeocchio : @neap_psycho @claudia__74 Ciao @claudia__74, grazie per gli auguri e le belle parole???????? Auguri @neap_psycho ?? Le… - orizzontescuola : In 67 si presentano per una supplenza sul sostegno a Venezia: il racconto di una giornata “infernale” - 7mber : @Ecatetriformis @meleditalia A volte i nazisti si presentano bene educati , usano le posate e non parlano con la bo… - PalmeroMorandy : RT @cubadebate_ita: Presentano relazione che rivela i piani per abbattere #EvoMorales - cercandocasae : RT @stetodif: @ultimora_pol hanno governato per anni senza essere disturbati e giustamente il ddl lo presentano ora con la Meloni pdc.. fos… -