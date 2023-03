Impeachment e colpo di Stato, Vladimir Putin può essere rimosso? (Di domenica 19 marzo 2023) In teoria il presidente russo potrebbe essere messo in Stato di accusa ma controlla entrambe le camere del parlamento e anche un golpe appare improbabile Leggi su corriere (Di domenica 19 marzo 2023) In teoria il presidente russo potrebbemesso indi accusa ma controlla entrambe le camere del parlamento e anche un golpe appare improbabile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massimo_san : RT @francofontana43: Come rimuovere Putin? Con 1) un impeachment: impossibile Putin controlla Duma e Federazione 2) colpo di Stato: chi lo… - RitaVetgnano : @Corriere Il Corriere può chiudere per impeachment, colpo di stato, oligarchi Elkan? - BertaIsla : RT @francofontana43: Come rimuovere Putin? Con 1) un impeachment: impossibile Putin controlla Duma e Federazione 2) colpo di Stato: chi lo… - ErmannoKilgore : Speriamo lo tolgano, meglio #Medvedev o #kadyrov molto più moderati. ???? - EMemelli : e niente quelli del #corrieredellamerda non ce la fanno -