Iliass Aouani straripante | Record Italiano di Maratona! Battuto Faniel a Barcellona | minimo per le Olimpiadi!

(Di domenica 19 marzo 2023)ha firmato il nuovodi Maratona, siglando un brillante 2h07:16 a, dove è andata in scena una delle 42,195 km più classiche del circuito internazionale. Il milanese ha migliorato di tre secondi il precedente primato, ovvero il 2h07:19 corso da Eyoba Siviglia il 23 febbraio 2020 (fu uno degli ultimi eventi prima dell’esplosione della pandemia). Si tratta di una prestazione importante per l’azzurro, che ha migliorato il proprio personale di oltre un minuto (2h08:34 lo scorso anno a Milano, all’esordio sulla distanza) e che è diventato il 22mo europeo della storia., alla sua terza uscita in Maratona (l’anno scorso era stato anche 19mo agli Europei, quando venne frenato dai crampi), era già ...

Un’impresa da record. L’azzurro Iliass Aouani migliora il primato italiano di maratona con 2h07:16 (crono ufficioso) a Barcellona. Dopo tre anni viene superato il 2h07:19 di Eyob Faniel stabilito a ...Un’impresa da record. L’azzurro Iliass Aouani migliora il primato italiano di maratona con 2h07:16 (crono ufficioso) a Barcellona. Dopo tre anni viene superato il 2h07:19 di Eyob Faniel, stabilito a ...