Il water che cambia tutto | costa quasi 2000 euro e cambierà i nostri bagni e non solo…

La moda del momento tra i ricchi è sicuramente il water/bidet che costa 1800 euro e che ha la doppia funzione sia di essere bagno che di poter permetterci di pulire. water bidet conquista il mondo (GranTennisToscana)Si tratta di un modello molto evoluto e di straordinaria efficenza. È noto che in tanti paesi non si utilizza il bidet, una cosa che per noi italiani sembra veramente impossibile da comprendere. Di fatto ci troviamo di fronte a culture diverse, ma l'igiene diventa fondamentale per questo la nuova invenzione ci viene in soccorso. Sì, avete capito bene, un water che fa anche da bidet e che è costosissimo. Il tutto è nato in Giappone, molto spesso infatti capita nei film orientali o nei cartoni animati di vedere prodotti del genere. E sebbene per molti sembrano delle fantasie ...

