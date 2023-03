Il sindaco di Genova: «La situazione della Sampdoria preoccupa, ma non possiamo intervenire in una società privata» (Di domenica 19 marzo 2023) Marco Bucci, sindaco di Genova, ha parlato a Sky Sport prima del fischio d’inizio del match contro l’Hellas Verona. Le dichiarazioni Marco Bucci, sindaco di Genova, ha parlato a Sky Sport della situazione della Sampdoria. PAROLE – «Ovviamente la situazione della Sampdoria è una situazione che preoccupa, noi vogliamo che la Samp continui ad essere un punto di riferimento per la città come lo è il Genoa. Il sindaco non può decidere su questi argomenti o parlare di strategie, il sindaco può invitare le persone affinché queste aiutino la società o facilitino i percorsi intrapresi. Io ho conosciuto Ferrero, la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Marco Bucci,di, ha parlato a Sky Sport prima del fischio d’inizio del match contro l’Hellas Verona. Le dichiarazioni Marco Bucci,di, ha parlato a Sky Sport. PAROLE – «Ovviamente laè unache, noi vogliamo che la Samp continui ad essere un punto di riferimento per la città come lo è il Genoa. Ilnon può decidere su questi argomenti o parlare di strategie, ilpuò invitare le persone affinché queste aiutino lao facilitino i percorsi intrapresi. Io ho conosciuto Ferrero, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : Genova Viva! Tanta partecipazione ed entusiasmo per discutere insieme delle sfide della mobilità per una città che… - raffaellapaita : Appuntamento domani alle 17 a #Genova con il sindaco #Bucci, gli assessori Campora e Avvenente, il consigliere Falt… - dreammo9 : RT @edorixi: Con @matteosalvinimi al gazebo della @LegaSalvini Genova e @legagiovanilig1 allestito al Porto antico di #Genova per il tesser… - Ernesto29296958 : RT @edorixi: Con @matteosalvinimi al gazebo della @LegaSalvini Genova e @legagiovanilig1 allestito al Porto antico di #Genova per il tesser… - b_baolo : RT @edorixi: Con @matteosalvinimi al gazebo della @LegaSalvini Genova e @legagiovanilig1 allestito al Porto antico di #Genova per il tesser… -