Il sindaco di Cento (Ferrara) contro i bulli: multe ai genitori per fermarli (Di domenica 19 marzo 2023) commenta Il Comune di Cento (Ferrara), ha deciso di sanzionare le famiglie di giovani che vengono ritenuti responsabili di fenomeni di bullismo . Nel nuovo regolamento di polizia urbana del Comune, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 19 marzo 2023) commenta Il Comune di), ha deciso di sanzionare le famiglie di giovani che vengono ritenuti responsabili di fenomeni dismo . Nel nuovo regolamento di polizia urbana del Comune, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Il sindaco di Cento (Ferrara) contro i bulli: multe ai genitori per fermarli #cento #bullismo #19marzo #ferrara - novasocialnews : Sindaco di Cento contro i bulli, multe ai genitori per fermarli - Ansa_ER : Sindaco di Cento contro i bulli, multe ai genitori per fermarli. La norma nel regolamento di polizia urbana del com… - Ansa_ER : Sindaco di Cento contro bulli, multe ai genitori per fermarli . La norma nel regolamento di polizia urbana del comu… - UnaTecnologia : RT @repubblica: Il sindaco di Cento contro i bulli: multe ai genitori per fermarli -