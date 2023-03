Il salto dimensionale di Prizoghin | chef di Putin e mente della Wagner

Leggi su formiche

(Di domenica 19 marzo 2023) Tutte le guerre sono l’ideale terreno di prova per nuove tecniche di combattimento provate e riprovate a tavolino, per nuove procedure di impiego di sistemi d’arma, di reparti, di interazioni tra componenti. È sempre stato così, nonostante l’impegno quotidiano nel disegnare scenari esercitativi in cui riprodurre al massimo grado di verosimiglianza le condizioni che si incontrerebbero in uno scontro reale. Il conflitto russo-ucraino non si è sottratto a questa regola consolidata, anzi è stato lo scenario dove la forbice tra il previsto e il reale ha avuto la sua massima apertura, provocando forti perplessità anche e soprattutto in noi occidentali su una maniera imprevista e imperscrutabile di condurre una guerra. Il gruppo, una Private military security company, Pmsc, ben conosciuta già da anni per le sue performance in disparati teatri di operazioni, nel corso ...