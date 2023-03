Il ritorno di Zan, che se la prende con i figli di Salvini, Meloni e Piantedosi: “Inaccettabile che abbiano più diritti” (Di domenica 19 marzo 2023) Con la segreteria di Elly Schlein assistiamo al ritorno sulla scena di Alessandro Zan, che subito si intesta la nuova battaglia per i “diritti” che il Pd intende portare avanti. Zan spiega alla Stampa di che si tratta e osserva che al centro ci sono «Tre temi: il matrimonio egualitario; l’estensione dell’adozione alle coppie dello stesso sesso e ai single; il riconoscimento dei bambini alla nascita». Proprio quest’ultimo punto è quello che le coppie omogenitoriali vogliono veder riconosciuto perché in questo modo un bambino sarebbe iscritto all’anagrafe non solo come figlio del “genitore 1”, il padre o la madre, ma anche come figlio del genitore intenzionale, il genitore 2. Anche se il figlio è nato facendo ricorso alla gestazione per altri (utero in affitto). Quest’ultimo punto risolverebbe i ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 19 marzo 2023) Con la segreteria di Elly Schlein assistiamo alsulla scena di Alessandro Zan, che subito si intesta la nuova battaglia per i “” che il Pd intende portare avanti. Zan spiega alla Stampa di che si tratta e osserva che al centro ci sono «Tre temi: il matrimonio egualitario; l’estensione dell’adozione alle coppie dello stesso sesso e ai single; il riconoscimento dei bambini alla nascita». Proprio quest’ultimo punto è quello che le coppie omogenitoriali vogliono veder riconosciuto perché in questo modo un bambino sarebbe iscritto all’anagrafe non solo comeo del “genitore 1”, il padre o la madre, ma anche comeo del genitore intenzionale, il genitore 2. Anche se ilo è nato facendo ricorso alla gestazione per altri (utero in affitto). Quest’ultimo punto risolverebbe i ...

