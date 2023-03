(Di domenica 19 marzo 2023) AGI - È entrata nel porto dipoco dopo le 21 la, la nave rigassificatrice. "È una nave imponente - spiega Eugenio Giani, incontrando i giornalisti in qualità di commissario straordinario per l'opera - perché è lunga 292 metri con un'altezza di 55 metri e una larghezza di 43 metri. Ogni settimana sarà affiancata da delle navi rigassificatrici che arriveranno e porteranno il gas liquido e dentro la nave ci sono tutte le apparecchiature che trasformano il gas e lo immettono nel gasdotto". "Sulla presenza dellanel porto dici sono tutte le garanzie di sicurezza - ha poi spiegato - quello che ritengo è che in questo momento dobbiamo concentrarci su quello che l'Italia dà aper questa situazione di oggettivo disagio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il rigassificatore Golar Tundra è arrivato a Piombino. Con i suoi 5 miliardi di metri cubi di gas annui, è un’infra… - sysmedia68 : RT @MarcoFattorini: Il rigassificatore Golar Tundra è arrivato a Piombino. Con i suoi 5 miliardi di metri cubi di gas annui, è un’infrastru… - sulsitodisimone : Il rigassificatore 'Golar Tundra' è arrivato a Piombino - MarioNGreco13 : RT @MarcoFattorini: Il rigassificatore Golar Tundra è arrivato a Piombino. Con i suoi 5 miliardi di metri cubi di gas annui, è un’infrastru… - salvalente11 : RT @MarcoFattorini: Il rigassificatore Golar Tundra è arrivato a Piombino. Con i suoi 5 miliardi di metri cubi di gas annui, è un’infrastru… -

'Sulla presenza dellaTundra nel porto di Piombino ci sono tutte le garanzie di sicurezza - ha poi spiegato - quello che ritengo è che in questo momento dobbiamo concentrarci su quello che l'...In mattinata un corteo dei cittadini ha attraversato il centro urbano di Piombino dalla Stazione fino al porto dove il comitato "No al" ha svolto un flash mob. L'ingresso della...... Eugenio Giani, che è anche commissario straordinario incaricato dal governo per la realizzazione del, in occasione dell'arrivo della naveTundra. Giani ha detto che "tutte le ...

Rigassificatore, la Golar Tundra a Piombino. Giani: "Un aiuto fondamentale per l'Italia" La Repubblica Firenze.it

Per il presidente della Toscana "Tutta l'Italia dice grazie a Piombino e alla Toscana. Cinque miliardi di metri cubi di gas permettono di raggiungere livelli di autosufficienza che consentono a famigl ...La nave che trasformerà il gas dallo stato liquido a quello gassoso è lunga 292 metri, ha un'altezza di 55 metri e una larghezza di 43 metri ...