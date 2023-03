Il Napoli si gode Zanoli a distanza: primo gol in Serie A (Di domenica 19 marzo 2023) Il Napoli, in questi minuti sta affrontando il Torino. Gli azzurri sono passati in vantaggio al 9? del primo tempo grazie ad un colpo di testa del solito Victor Osimhen. I granata, però, hanno reagito e hanno creato diversi problemi dalle parti di Meret. I ragazzi di Ivan Juric stanno sfondando soprattutto sulla fascia sinistra, mettendo in difficoltà Di Lorenzo e Lozano. Al 35?, il Napoli ha raddoppiato grazie al rigore guadagnato e trasformato da Khvicha Kvaratskhelia. Il risultato, quindi, sorride ugualmente al Napoli che può essere contento anche per un altro motivo. Nel lunch match di quest’oggi, è andato in scena il match tra Sampdoria e Hellas Verona. I blucerchiati hanno conquistato la prima vittoria a Marassi in questa Serie A e soprattutto hanno portato a casa 3 punti ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 marzo 2023) Il, in questi minuti sta affrontando il Torino. Gli azzurri sono passati in vantaggio al 9? deltempo grazie ad un colpo di testa del solito Victor Osimhen. I granata, però, hanno reagito e hanno creato diversi problemi dalle parti di Meret. I ragazzi di Ivan Juric stanno sfondando soprattutto sulla fascia sinistra, mettendo in difficoltà Di Lorenzo e Lozano. Al 35?, ilha raddoppiato grazie al rigore guadagnato e trasformato da Khvicha Kvaratskhelia. Il risultato, quindi, sorride ugualmente alche può essere contento anche per un altro motivo. Nel lunch match di quest’oggi, è andato in scena il match tra Sampdoria e Hellas Verona. I blucerchiati hanno conquistato la prima vittoria a Marassi in questaA e soprattutto hanno portato a casa 3 punti ...

