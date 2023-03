Il Napoli, Osimhen e Kvaratskhelia sono senza limiti: devastante 4-0 al Torino e +21 momentaneo in classifica (Di domenica 19 marzo 2023) Doveva essere il primo bid match di questa domenica di Serie A, ma ad essere enorme in Torino-Napoli, gara valida per la 27esima giornata, è... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 marzo 2023) Doveva essere il primo bid match di questa domenica di Serie A, ma ad essere enorme in, gara valida per la 27esima giornata, è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : - Miglior attacco - Miglior difesa - Capocannoniere - Miglior assistman - +21 sulla seconda. Il Napoli domina… - anperillo : È una marcia trionfale senza precedenti nella storia del calcio italiano. Spettacolo e dominio assoluto anche a… - ZZiliani : Il capolavoro di #Spalletti. Che all’#Inter non si abbandonava mai a scene isteriche come chi prese il suo posto, m… - giggione06527 : Il Napoli è uno spettacolo puro. Poker anche ad una squadra organizzata come il Toro, che nel primo tempo ci ha mes… - Franklin0696 : RT @simoneresiste: Pagelle esigenti Torino - Napoli. Allenamento di una noia mortale. Preso ben 3/4 tiri in porta nel primo tempo, non ne… -