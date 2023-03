Il Napoli di Spalletti può battere il record dei 102 punti della Juve di Conte (Di domenica 19 marzo 2023) Scongiuri a parte (per i napoletani) il Napoli di Spalletti ha la possibilità di battere il record della Juventus di Conte. Quella squadra nella stagione 2013/14 conquistò il record di punti in Serie A: 102 (su un totale massimo di 114). La stagione venne chiusa dai bianconeri con il terzo scudetto consecutivo per il mister pugliese. Quella squadra rimane l’unica ad essere andata oltre quota 100 punti nella storia della Serie A Alla 27^ giornata il Napoli di Spalletti è 71 punti con 11 partite da disputare. Se la squadra di Spalletti riuscisse a vincerle tutte terminerebbe la Serie A a quota 104 (ancora 33 punti in ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 19 marzo 2023) Scongiuri a parte (per i napoletani) ildiha la possibilità diilntus di. Quella squadra nella stagione 2013/14 conquistò ildiin Serie A: 102 (su un totale massimo di 114). La stagione venne chiusa dai bianconeri con il terzo scudetto consecutivo per il mister pugliese. Quella squadra rimane l’unica ad essere andata oltre quota 100nella storiaSerie A Alla 27^ giornata ildiè 71con 11 partite da disputare. Se la squadra diriuscisse a vincerle tutte terminerebbe la Serie A a quota 104 (ancora 33in ...

