Il Molise non esiste, ma è in buona compagnia (Di domenica 19 marzo 2023) Per quanto riguarda la regione italiana si tratta di puro e semplice umorismo. Ma per altre città, regioni o addirittura nazioni entrano in gioco le teorie complottiste. Ecco le più assurde Leggi su wired (Di domenica 19 marzo 2023) Per quanto riguarda la regione italiana si tratta di puro e semplice umorismo. Ma per altre città, regioni o addirittura nazioni entrano in gioco le teorie complottiste. Ecco le più assurde

