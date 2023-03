Il mistero delle scie di luce nei cieli della California | GUARDA (Di domenica 19 marzo 2023) Misteriose scie di luce sono apparse nel cielo dell'area intorno a Sacramento, in California, la sera di venerdì 17 marzo, scioccando la gente che stava celebrando la festa di San Patrizio. Molti video sono stati pubblicati sui social: AP ha diffuso quello di Jaime Hernandez. Secondo Jonathan McDowell, astronomo dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, la scia luminosa potrebbe essere stata causata da detriti spaziali in fiamme. Leggi su iltempo (Di domenica 19 marzo 2023) Misteriosedisono apparse nel cielo dell'area intorno a Sacramento, in, la sera di venerdì 17 marzo, scioccando la gente che stava celebrando la festa di San Patrizio. Molti video sono stati pubblicati sui social: AP ha diffuso quello di Jaime Hernandez. Secondo Jonathan McDowell, astronomo dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, la scia luminosa potrebbe essere stata causata da detriti spaziali in fiamme.

