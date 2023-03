Il messaggio di Mattarella al Papa: 'Un punto di riferimento per tutti' (Di domenica 19 marzo 2023) "La lieta ricorrenza del decennale del Pontificato mi offre la graditissima opportunita' di formulare a nome della Repubblica Italiana e mio personale, sentiti voti augurali uniti a sentimenti di ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 19 marzo 2023) "La lieta ricorrenza del decennale del Pontificato mi offre la graditissima opportunita' di formulare a nome della Repubblica Italiana e mio personale, sentiti voti augurali uniti a sentimenti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Viviamo oggi, con il conflitto scatenato dalla Federazione Russa in territorio ucraino, un'aperta minaccia che ci… - scheerenberger : RT @Tg3web: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio a Papa Francesco in occasione del decennale del suo pontifica… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Il presidente della Repubblica Mattarella invia un messaggio al Papa nella ricorrenza del decen… - SMSNEWSOFFICIAL : Il Presidente della Repubblica #SergioMattarella nel messaggio a Sua Santità #PapaFrancesco : “Il Suo magistero tes… - juancarvaticano : RT @AGisotti: Messaggio del Presidente Sergio #Mattarella in occasione del -