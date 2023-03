Il green non diventi religione: mosse senza logica degli imbrattatori (Di domenica 19 marzo 2023) Cosa c'entra Palazzo Vecchio, in piazza della Signoria a Firenze, con l'inquinamento ambientale? Nulla. E un quadro di quel genio di Vincent van Gogh, cosa può aver a che fare col cambiamento climatico? Zero assoluto. Per questo, per la totale mancanza di nesso logico e razionale tra imbrattare l'arte e salvare il Pianeta, i recenti fatti di Firenze - con la vernice su Palazzo Vecchio spennellata da attivisti ambientalisti e con il sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, che si è adoperato per fermarli - meritano qualcosa di più di un resoconto. La questione è che già da un po' di anni l'ambientalismo e il green stanno diventando una vera e propria ideologia e non una politica a cui il Mondo dovrebbe tendere per ridurre l'inquinamento. Un'ideologia che garba parecchio a sinistra e che ben si sposa con altre due ideologie di gran moda (e anch'esse amate assai ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 marzo 2023) Cosa c'entra Palazzo Vecchio, in piazza della Signoria a Firenze, con l'inquinamento ambientale? Nulla. E un quadro di quel genio di Vincent van Gogh, cosa può aver a che fare col cambiamento climatico? Zero assoluto. Per questo, per la totale mancanza di nesso logico e razionale tra imbrattare l'arte e salvare il Pianeta, i recenti fatti di Firenze - con la vernice su Palazzo Vecchio spennellata da attivisti ambientalisti e con il sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, che si è adoperato per fermarli - meritano qualcosa di più di un resoconto. La questione è che già da un po' di anni l'ambientalismo e ilstanno diventando una vera e propria ideologia e non una politica a cui il Mondo dovrebbe tendere per ridurre l'inquinamento. Un'ideologia che garba parecchio a sinistra e che ben si sposa con altre due ideologie di gran moda (e anch'esse amate assai ...

