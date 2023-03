Il gagliardetto del… Pisa “Autarchico” (Di domenica 19 marzo 2023) Il gagliardetto del Pisa Parliamo oggi di un gagliardetto che avvolge in sé un piccolo mistero: quello del Pisa. Prima di analizzarlo partiamo da un dato accertato: questo esemplare si riferisce ad un incontro del campionato di Prima Divisione che la squadra toscana disputò contro l’Acqui nelle stagioni 1928 – 1929 ovvero in quella 1929 – 1930. La fattezza dei dettagli e la vetustà del gagliardetto confermerebbero la veneranda età di almeno 93 anni. Il dubbio da dirimere concerne la denominazione U.S. (Unione Sportiva) ricamata sul gagliardetto in luogo di quella originaria del Pisa (Sporting Club) che ha l’unico difetto di essere particolarmente anglofona e per questo motivo mal vista dal regime fascista. E qui dalle certezze si passa, in carenza di dati certi ed ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 19 marzo 2023) IldelParliamo oggi di unche avvolge in sé un piccolo mistero: quello del. Prima di analizzarlo partiamo da un dato accertato: questo esemplare si riferisce ad un incontro del campionato di Prima Divisione che la squadra toscana disputò contro l’Acqui nelle stagioni 1928 – 1929 ovvero in quella 1929 – 1930. La fattezza dei dettagli e la vetustà delconfermerebbero la veneranda età di almeno 93 anni. Il dubbio da dirimere concerne la denominazione U.S. (Unione Sportiva) ricamata sulin luogo di quella originaria del(Sporting Club) che ha l’unico difetto di essere particolarmente anglofona e per questo motivo mal vista dal regime fascista. E qui dalle certezze si passa, in carenza di dati certi ed ...

