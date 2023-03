Il derby è della Lazio, tensione fuori dallo stadio (Di domenica 19 marzo 2023) AGI - Un gol di Zaccagni al 65esimo decide il derby capitolino e proietta la Lazio momentaneamente (in attesa di Inter-Juventus di questa sera) al secondo posto in classifica, a ben 19 punti dall'ormai lanciatissimo Napoli. La Roma, alla seconda sconfitta consecutiva dopo il 3-4 subito in casa contro il Sassuolo, resta ferma al quinto posto, con 47 punti. Giallorossi in dieci dal 32esimo minuto del primo tempo per una espulsione di Ibanez. tensione fuori dallo stadio Alta tensione prima dell'inizio della partita. Nei pressi di ponte Duca d'Aosta dove si stanno ritrovando i supporter giallorossi sono stati accesi diversi fumogeni ed esplosi alcuni petardi. Lievemente ferito un agente. Le forze dell'ordine sono presenti nell'intera area adiacente lo ... Leggi su agi (Di domenica 19 marzo 2023) AGI - Un gol di Zaccagni al 65esimo decide ilcapitolino e proietta lamomentaneamente (in attesa di Inter-Juventus di questa sera) al secondo posto in classifica, a ben 19 punti dall'ormai lanciatissimo Napoli. La Roma, alla seconda sconfitta consecutiva dopo il 3-4 subito in casa contro il Sassuolo, resta ferma al quinto posto, con 47 punti. Giallorossi in dieci dal 32esimo minuto del primo tempo per una espulsione di Ibanez.Altaprima dell'iniziopartita. Nei pressi di ponte Duca d'Aosta dove si stanno ritrovando i supporter giallorossi sono stati accesi diversi fumogeni ed esplosi alcuni petardi. Lievemente ferito un agente. Le forze dell'ordine sono presenti nell'intera area adiacente lo ...

